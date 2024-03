La remise du Prix Alice Guy au cinéma Max Linder Panorama Cinéma Max Linder Panorama Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h30 à 23h30

Venez assister à la remise du Prix Alice Guy à la réalisatrice Kaouther Ben Hania pour son film « Les Filles d’Olfa ».

Le jeudi 4 avril, le jury remettra le 7e Prix Alice Guy à la réalisatrice Kaouther Ben Hania et à son équipe sur la scène du mythique Max Linder Panorama.

Cette soirée sera aussi l’occasion de rendre hommage à Alice Guy dont nous diffuserons plusieurs films accompagnés par une musique composée spécialement pour l’occasion par June Caravel. Et il y aura bien d’autres surprises. Elle se concluera par la projection du magnifique film de Kaouther Ben Hania, Les Filles d’Olfa , Prix Alice Guy 2024.

Le film, Les Filles d’Olfa, s’inspire de l’histoire

d’une famille tunisienne. Olfa a eu quatre filles qu’elle a élevées

comme elle le fut elle-même : à la dure. Ses deux aînées ont disparu.

Grâce à un dispositif de mise en scène très innovant, Kaouther Ben Hania

revient sur son parcours de vie, en l’interviewant, elle et ses deux

benjamines, et en faisant rejouer à des actrices les scènes impossibles.

En plus du 7e Prix Alice Guy, la cinéaste a déjà reçu l’Oeil d’or au

Festival de Cannes 2023, le césar du meilleur documentaire et de

nombreux prix internationaux.

Cinéma Max Linder Panorama 24 Boulevard Poissonnière 75009

