La Relève Les trois baudets, 28 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 28 novembre 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Dans le cadre de la programmation jeune public Les P’tits Baudets Quelque part en France trois jeunes rentrent en 6ème. Ils vont créer leur propre groupe de hip-hop ! Ils abordent les thèmes du quotidien : l’amitié, l’apprentissage, les réussites, ou encore l’urgence écologique. Ils vont découvrir l’histoire de cette musique, ses valeurs originelles peace, love, unity and having fun ! Spectacles -> Jeune public Les trois baudets 64 boulevard de Clichy Paris 75018

2021-11-28T15:30:00+01:00_2021-11-28T16:30:00+01:00

