2023-01-20 – 2023-03-18

Antoine Dochniak, Caroline Thiery, Corentin Darre, Damien Cattinari, Elodie Rougeaux-Leaux, Kazuo Marsden & Anastasia Simonin, Sarah Le Treut, Theophylle Dcx, Zoé Ledoux





Réunissant seize artistes sélectionné·e·s suite à l’appel à projets de La Relève, l’exposition présentée simultanément au Château de Servières, à art-cade, Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine et à Coco Velten, emprunte son titre à un recueil de Frank O’Hara et propose ainsi d’établir une forme d’archive vivante des émotions. Autrement dit, un laboratoire de réflexion invitant chacun·e à découvrir mais aussi à parcourir, ensemble ou séparément, un autre versant de

l’affectivité.



Un chemin aux contours non-binaires le long duquel les artistes partagent des récits individuels et collectifs issus d’investigations menées au long-cours. Une communauté temporaire, en quelque sorte, nous encourageant à regarder,

à observer, à entendre avec joie, plaisir, ironie, humour, abandon, un nouvel équilibre des affects, une autre généalogie des sentiments.



Le titre de l’exposition empruntant celui d’un ouvrage de Frank O’Hara (1926—1966, USA) est volontairement conservé en anglais. Cependant, nous pourrions le traduire par : « En souvenir de mes sentiments ».

Arlène Berceliot Courtin est la commissaire de cette 5e édition.





Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h30

