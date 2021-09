Paris Oratoire du Louvre Paris La relation avec les communautés LGBT, en présence d’associations Oratoire du Louvre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Oratoire du Louvre, le samedi 18 septembre à 14:00 pass sanitaire obligatoire

Le samedi est consacré à la relation avec les communautés LGBT, avec la présence des associations “David et Jonathan”, “Carrefour des Chrétiens inclusifs”, et “Les Concerts Gais”. Oratoire du Louvre 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris Paris Les Halles Paris

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

