La reine des patates de Thomas Pitiot Cahors, samedi 8 mars 2025.

Après son premier concert jeune public Allez jouer dehors ! Thomas Pitiot revient avec des chansons toutes neuves et un nouveau spectacle, La reine des patates. Toujours autant de rythmes ensoleillés, de textes qui questionnent, de spontanéité et d’échange avec le public. Accompagné de deux talentueux musiciens, Yvan Descamps à la batterie et Michel Kanuty aux claviers, Thomas s’adresse aux enfants avec la même exigence qu’aux adultes, privilégiant les mots qui font voyager et les musiques qui donnent envie de danser.

Ses thèmes de prédilection demeurent les relations humaines, les voyages proches ou lointains, les rencontres atypiques, avec en plus cette fois des surprises culinaires !

Un concert de Thomas est aussi un partage familial, l’enthousiasme se propage à tel point qu’il n’est pas rare de voir les mamans danser et les papas faire des galipettes en sortant de la salle !

La reine des patates, le concert qui donne la frite !

Chant, percussions, guitare Thomas Pitiot

Batterie, programmations, chœur Yvan Descamps

Claviers et chœur Michel Kanuty

Son Vincent Thermidor

Lumières Aurélien Dalmasso .

Salle des fêtes de Bégoux

Cahors 46000 Lot Occitanie

