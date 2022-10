La Reine des neiges Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Reine des neiges Paris, 21 décembre 2022, Paris. La Reine des neiges

15 avenue Montaigne Théâtre des Champs-Elysées Paris Paris Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne

2022-12-21 – 2022-01-05

Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne

Paris

Paris Le Ballet de l’Opéra National d’Ukraine présente La Reine des neiges, un ballet empreint de magie, d’action et de suspense à découvrir en famille. +33 1 49 52 50 50 https://www.theatrechampselysees.fr/ Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne Paris

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Paris Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne Ville Paris lieuville Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne Paris Departement Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Reine des neiges Paris 2022-12-21 was last modified: by La Reine des neiges Paris Paris 21 décembre 2022 15 avenue Montaigne Théâtre des Champs-Elysées Paris Paris Paris

Paris Paris