La Reine des Citadelles Citadelle de Lille Lille, dimanche 17 mars 2024.

La Reine des Citadelles Découvrez l’intérieur de la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. 17 mars – 26 mai, les dimanches Citadelle de Lille 16/14€ (Gratuit aux – 6 ans) Inscription au plus tard 7 jours avant la visite. Pièce d’identité obligatoire pour chaque participant. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T15:15:00+01:00

Fin : 2024-05-26T16:30:00+02:00 – 2024-05-26T17:45:00+02:00

Cette visite vous invite à découvrir l’intérieur de la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. Très bien entretenue, la place forte a conservé sa vocation militaire et vous entrouvre sa porte exceptionnellement, le temps d’une visite.

Réservation par téléphone, par mail ou sur place à l’Office de Tourisme de Lille, situé au Palais Rihour.

Inscription au plus tard 7 jours avant la visite.

Pièce d’identité obligatoire pour chaque participant.

Citadelle de Lille Avenue du 43e régiment d’infanterie, 59800 Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.59.57.94.00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lilletourism.com »}]

citadelle lille

SCH Amaury