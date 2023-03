La Reine des Abeilles Charlotte des Georges THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

La Reine des Abeilles Charlotte des Georges

THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX
14 octobre 2023, 20:30
AIX EN PROVENCE

Tarif : 28.2 euros

« Je m'appelle Charlie, j'ai 40 ans bien tassés, je suis célibataire, sans enfant. »

« Au cinéma je m'identifie toujours aux mâles alpha. Je sirote du scotch avec les hommes en parlant business ! Je n'ai jamais cru à cette histoire d'horloge biologique. J'appartiens à la génération : « Un enfant quand je veux, si je veux ». Et pourtant… Pour plagier Simone Veil : « Aucune femme n'a recours à la PMA de gaité de coeur ». La Reine des Abeilles, c'est mon histoire. Mon marathon, couru sur le tard, pour devenir maman. »

Charlotte des Georges

THEATRE D'AIX – COMEDIE D'AIX
8 Avenue de la Violette
AIX EN PROVENCE
Bouches-du-Rhône

Pour plagier Simone Veil : « Aucune femme n'a recours à la PMA de gaité de coeur ». La Reine des Abeilles, c'est mon histoire. Mon marathon, couru sur le tard, pour devenir maman. »

