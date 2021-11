La Reine de la piste Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 14 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 au 16 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi de 20h à 21h20

payant

Helena Noguerra fait merveille dans ce récital à la fois réaliste et fantastique.

C’est une femme libre. Il lui arrive une curieuse aventure. Débarquée dans une fête à laquelle elle n’a pas été invitée, elle s’incruste. Étrangement, sa présence ne semble déranger personne – c’est comme si on ne la voyait pas. En fait, elle assiste à ses propres funérailles. Tel est, rapidement esquissé, l’argument de La Reine de la piste, spectacle entre cabaret et théâtre musical où la comédienne et chanteuse Helena Noguerra interprète ses propres chansons entretissées d’un récit écrit et mis en scène par Pierre Notte. Démarré sur une tonalité funèbre, ce portrait de femme se révèle progressivement une ode vibrante à la vie et à la liberté. En piochant dans son répertoire, de Lunettes noires, son premier succès, à Nue, son dernier album, Helena Noguerra excelle dans ce récital à la fois réaliste et fantastique où monologue et chansons se font écho, comme un rêve à regarder en face, un dialogue entre deux mondes bientôt réconciliés.

Spectacles -> Théâtre

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2022-06-14T20:00:00+02:00_2022-06-14T21:20:00+02:00;2022-06-15T20:00:00+02:00_2022-06-15T21:20:00+02:00;2022-06-16T20:00:00+02:00_2022-06-16T21:20:00+02:00

tdv