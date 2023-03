LA REINE DE HARLEM THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

L'extraordinaire et véritable histoire d'une martiniquaise devenue chef de gang à Harlem dans les années 1920. Âgée de 26 ans, Stéphanie St-Clair quitte son île natale des Antilles françaises, traverse l'Atlantique, s'installe à Marseille puis s'embarque pour les Etats-Unis. C'est le début d'une vie rocambolesque à Harlem. Ce spectacle est inspiré de l'histoire vraie de Stéphanie St-Clair, véritable icône aux Etats Unis où elle émigra en 1912. Madame Queen dite « Queenie » est une figure emblématique de la cause noire et féministe.

