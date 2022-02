La réhabilitation des ponts de Mauves-sur-Loire – La poétique du chantier Archives Départementales, 22 février 2022, Nantes.

2022-02-22

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Philippe Lourgant, photographe amateur, et Pierre Quentin, responsable d’unité au service ouvrages d’art du Département de Loire-Atlantique. L’opération de réhabilitation des ponts de Mauves-sur-Loire en 2020 : regards croisés entre le photographe et historien amateur, faisant resurgir le passé, et l’ingénieur en charge d’une opération de restauration prenant en compte les spécificités historiques de l’ouvrage. Au travers d’une sélection de photographies, Philippe Lourgant et Pierre Quentin témoignent, chacun avec leurs mots, de la genèse d’une restauration et de leur vécu du chantier.Ou quand les réalités techniques rencontrent la sensibilité du photographe « enquêteur ». Conférence proposée par les Archives départementales.

Archives Départementales Nantes

https://archives.loire-atlantique.fr/