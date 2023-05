ATELIER VINS BLANCS ET FROMAGES AU CHATEAU DE LA RAGOTIERE Lieu-dit Le Petit Château, 6 juillet 2023, La Regrippière.

Dégustation autour de l’accord parfait de 5 vins du domaine et de 5 fromages..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Lieu-dit Le Petit Château

La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Tasting around the perfect match of 5 wines of the domain and 5 cheeses.

Degustación en torno al maridaje perfecto de 5 vinos de la finca y 5 quesos.

Verkostung rund um die perfekte Kombination von 5 Weinen des Weinguts und 5 Käsesorten.

Mise à jour le 2023-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire