La réglementation : un outil au service du lac du Bourget Aqualis, l’expérience lac Aix-les-Bains, jeudi 19 septembre 2024.

La réglementation : un outil au service du lac du Bourget Préserver ce milieu exceptionnel, et concilier les différents usages passe nécessairement par la réglementation, qu’elle soit nationale ou locale. Jeudi 19 septembre, 18h00 Aqualis, l’expérience lac Gratuit, sur réservation

Le lac du Bourget est le siège d’un tourisme et d’activités multiples, d’enjeux forts en matière de préservation de l’environnement et des ressources. Préserver ce milieu exceptionnel, et concilier les différents usages passe nécessairement par la réglementation, qu’elle soit nationale ou locale.

Guillaume Dinocheau, du service environnement eau et forêts de la Direction Départementale des Territoires (DDT) vous présentera les règles applicables au lac du Bourget et l’action menée par l’Etat au sein de la gouvernance du lac.

Aqualis, l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains

Aqualis