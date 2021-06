La région Poitevine et le Futuroscope Camping de Beaumont Saint Cyr, 1 août 2021-1 août 2021, Beaumont Saint-Cyr.

La région Poitevine et le Futuroscope

du dimanche 1 août au vendredi 6 août à Camping de Beaumont Saint Cyr

dimanche 1er août : départ de la médiathèque de Valbonne vers Poitiers en train – minibus (8h30 de trajet) arrivée 17h00. repos lundi : Parc de Saint Cyr vaste domaine nature, il propose de nombreuses activités sportives et de pleine nature prés du lac en baignade surveillée – visite de Poitiers et de son patrimoine mardi : la vallée des singes (Romagne) plus de 450 singes en totale liberté mercredi : Les géants du ciel à la découverte des grands rapaces au sein d’un château médiéval (Chauvigny) jeudi : Futuroscope, parc à thème technologique, scientifique, d’anticipation et ludique, pour s’amuser en apprenant. Le parc développe des attractions mélangeant approche sensorielle et projection d’images. vendredi : matin rangement et retour vers Valbonne. Arrivée : 20h00 objectifs pédagogiques poursuivis à chaque moment de vie: – Développer chez les jeunes le goût de la vie collective dans le cadre d’activités culturelles et sportives, toujours avec le respect d’autrui et de ses différences. – Appliquer les règles de vie en groupe et une conduite citoyenne. – Venir en aide aux camarades en difficulté et prévenir les conduites à risques. – Valoriser le potentiel de chaque jeune et développer la confiance en leurs capacités. Ce séjour se déroule sur un territoire magnifique dans une nature et un environnement différents du quotidine des jeunes azuréens. Il donnera à l’équipe pédagogique l’occasion de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement. Il permettra, par ailleurs, avec l’appui des vendéens (rapprochement avec la MJC Alieonor d’Aquitaine à Poitiers) de permettre aux jeunes de découvrir la culture et l’histoire poitevine.

Sur inscription. Une participation de 120€ / jeune est demandée avec la possibilité de bénéficier d’aides sociales ou du partenariat de la fondation Helping Hand (les dossiers de prise en charge et d’aide sont gérés en interne)

Quand la tradition rencontre l’avenir…

Camping de Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr Vienne



