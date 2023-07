La Régence à Paris, l’aube des lumières Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adultes. payant

De 11 à 13 euros

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente une exposition consacrée à la Régence, période oubliée de l’histoire qui marque le retour du roi et de la vie politique, économique et culturelle à Paris.

Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 à Versailles. Il laisse derrière lui une France endettée et, comme héritier, un enfant de 5 ans trop jeune pour régner, Louis XV. Le 2 septembre, le duc Philippe d’Orléans (1674-1723), neveu du défunt, prend la régence du royaume. L’exposition s’inscrit dans la commémoration du tricentenaire de la disparition du Régent.

En 1715, la cour, le pouvoir, toutes les administrations se réinstallent à Paris, deuxième ville d’Europe, qui voit alors sa population s’accroitre considérablement. La ville, en particulier le Palais-Royal, résidence du Régent, devient ainsi le cœur de la vie politique. S’ensuit une période d’une intense effervescence culturelle qui donne naissance à un monde d’innovations philosophiques, économiques et artistiques : Voltaire, Marivaux, Montesquieu, Law, Watteau… en sont les héros les mieux connus. La frénésie économique et financière, avec l’invention du papier monnaie et la banqueroute de 1720, la ponctue de coups de théâtre retentissants. Sous la Régence naît une liberté nouvelle de critiquer, ce que l’on appellera l’esprit des Lumières.

La structure thématique choisie pour le parcours de l’exposition met en évidence les innovations de la période pour en mesurer leur portée historique. Plus de 200 œuvres (peintures, sculptures, œuvres graphiques, éléments de décors et de pièces de mobiliers), issues de collections publiques et privées, permettent d’explorer cette période de l’histoire et de rendre compte des mutations de la société au moment où Paris s’impose comme la capitale culturelle de la France, et cela de manière durable.

