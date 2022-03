La Régate des IUT – Tremplin Musical Saint-Brieuc, 16 avril 2022, Saint-Brieuc.

La Régate des IUT – Tremplin Musical Saint-Brieuc

2022-04-16 – 2022-04-16

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

La régate des IUT est un projet étudiant qui fait son grand retour en live au légué pour sa 18ème édition. Le but du projet est de réunir des étudiants de divers IUT français autour d’une régate qui partira de Saint-Malo jusqu’à Saint-Brieuc.

Au delà d’une simple course de bateaux, ce projet met aussi en place divers évènements dont un tremplin musical, concert lors de l’arrivée des bateaux au Légué. Cet évènement a pour but de mettre en lumière des artistes non labellisés et peu connus du grand public.

Egalement durant ce week-end plusieurs évènements seront proposés au grand public briochin notamment une promenade et ramassage de déchets aux abords du Gouet.

Artistes ou simples visiteurs, nous vous attendons nombreux !

villageetaperdi@gmail.com +33 6 81 23 05 16

Saint-Brieuc

