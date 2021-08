Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers La régalade – Rando gourmande Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

La régalade – Rando gourmande Saint-Pardoux-Soutiers, 28 août 2021, Saint-Pardoux-Soutiers. La régalade – Rando gourmande 2021-08-28 17:00:00 – 2021-08-28

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers 6 EUR REGALADE – RANDO GOURMANDE ‍♂️

Le FCSG organise sa traditionnelle régalade le 28 Août 2021. Nous vous donnons rendez-vous à la salle multi-activités à partir de 17H pour une randonnée autour de la commune de St Pardoux.

Le principe est simple : 12km de randonnée, 4 pauses restauration (apéritif & entrée, plat, fromage, dessert).

Pour rappel, les inscriptions sont uniquement sur réservation avant le 14 Août.

Egalement, en respect des décisions gouvernementales, le Pass Sanitaire vous sera demandé à votre arrivée . REGALADE – RANDO GOURMANDE ‍♂️

