La Régalade

La Régalade, 27 août 2022, . La Régalade



2022-08-27 17:00:00 – 2022-08-27 Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 km avec 4 pauses restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire.

Inscriptions avant le 14 août : 06 61 65 26 12. Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 km avec 4 pauses restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire.

Inscriptions avant le 14 août : 06 61 65 26 12. +33 6 61 65 26 12 Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 km avec 4 pauses restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire.

Inscriptions avant le 14 août : 06 61 65 26 12. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville