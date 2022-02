La réflexologie palmaire et plantaire Pôle Associatif Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

La réflexologie palmaire et plantaire

Pôle Associatif, le lundi 10 octobre à 14:00

Pôle Associatif, le lundi 10 octobre à 14:00

Un professionnel vous fera découvrir les différents types de réflexologie, les bienfaits, les zones traitées ainsi que les bases de l’automassage. Vous pourrez également lui poser des questions.

sur inscription, nombre de place limité, gratuit,

Pôle Associatif 14 rue de Vergy 52100 Saint Dizier Saint-Dizier

2022-10-10T14:00:00 2022-10-10T16:00:00

