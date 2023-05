MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS, 17 août 2023, La Redorte.

Producteurs fermiers, vignerons et artisans vous attendent sur les marchés !

Nos Marchés de Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur avec, en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, nos Marchés de Producteurs de Pays valorisent pleinement le territoire audois.

Venez vous approvisionner ou savourer des bons produits de nos terroirs en direct des producteurs.

Assiettes gourmandes des producteurs à consommer sur place.

Un moment gourmand et convivial vous attend !.

2023-08-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-17 22:00:00. .

La Redorte 11700 Aude Occitanie



Farmers, winegrowers and craftsmen are waiting for you on the markets!

Our Markets of Country Producers guarantee direct products, from the producer to the consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farm producers or craftsmen, our Markets of Country Producers fully value the Aude territory.

Come and buy or savor the good products of our land directly from the producers.

Gourmet plates of producers to consume on the spot.

A greedy and friendly moment awaits you!

¡Agricultores, viticultores y artesanos le esperan en los mercados!

Nuestros Mercados de Productores del Campo garantizan productos directos, del productor al consumidor, con el plus añadido de la convivencia y el intercambio.

Reservados exclusivamente a los productores agrícolas o artesanos, nuestros Mercados de Productores Rurales promocionan plenamente la región del Aude.

Venga a comprar o saborear los buenos productos de nuestra tierra directamente de los productores.

Platos gastronómicos de los productores para consumir in situ.

¡Le espera un momento gastronómico y de convivencia!

Bauern, Winzer und Handwerker erwarten Sie auf den Märkten!

Unsere Bauernmärkte garantieren Produkte, die direkt vom Erzeuger zum Verbraucher gelangen, und bieten darüber hinaus Geselligkeit und Austausch.

Unsere Märkte sind ausschließlich Bauern- und Handwerkserzeugern vorbehalten und werten das Gebiet des Départements Audois auf.

Kommen Sie und kaufen Sie sich ein oder genießen Sie die guten Produkte unserer Region direkt von den Erzeugern.

Feinschmeckerteller der Erzeuger können vor Ort verzehrt werden.

Ein geselliger Gourmetmoment erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-04-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11