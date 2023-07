FESTIVAL CONVIVENCIA – COMBO CHIMBITA La Redorte, 18 juillet 2023, La Redorte.

La Redorte,Aude

16h : Radio Convivencia en direct avec les jeunes reporters de l’IME de Capendu.

18h30 : Vernissage de l’exposition « Le souffle de la Nature » avec Les abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, à la maison du Port. Vernissage de l’exposition « 1,2,3…couleurs ! » du club de peinture.

21h30 : Concert avec Combo Chimbita (Colombie).

Originaire de Colombie, ce quartet basé à New York plante ses racines musicales dans la cumbia traditionnelle, mais ses branches s’élèvent vers le rock psyché, le jazz, la soul ou encore le dub. Portée par la voix incroyable de Carolina Oliveiros, la musique vibrante de Combo Chimbita agite les cœurs et apaise les âmes. Souvent décrits comme des futuristes tropicaux pour leur mélange ambitieux de traditions musicales ancestrales et d’expérimentation de pointe, le groupe célèbre l’héritage spirituel des ancêtres tout en affirmant une parole engagée dans les luttes contemporaines contre le racisme et pour les droits des personnes LGBTQ+.

23h : Feu d’artifice avec 1001 étoiles..

4pm: Radio Convivencia live with young reporters from the Capendu IME.

6:30pm: Opening of the exhibition « Le souffle de la Nature » with Les abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, at the Maison du Port. Opening of the « 1,2,3…couleurs ! » painting club exhibition.

9:30pm: Concert with Combo Chimbita (Colombia).

Hailing from Colombia, this New York-based quartet has its musical roots in traditional cumbia, but its branches reach out to psychedelic rock, jazz, soul and dub. Carried by the incredible voice of Carolina Oliveiros, Combo Chimbita?s vibrant music stirs hearts and soothes souls. Often described as tropical futurists for their ambitious blend of ancestral musical traditions and cutting-edge experimentation, the group celebrates the spiritual heritage of their ancestors while affirming their commitment to contemporary struggles against racism and for the rights of LGBTQ+ people.

11pm: Fireworks with 1001 étoiles.

16.00 h: Radio Convivencia en directo con jóvenes reporteros del IME Capendu.

18.30 h: Inauguración de la exposición « Le souffle de la Nature » con Les abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, en la Maison du Port. Inauguración de la exposición « 1,2,3…couleurs ! » del club de pintura.

21.30 h: Concierto del Combo Chimbita (Colombia).

Procedente de Colombia, este cuarteto neoyorquino tiene sus raíces musicales en la cumbia tradicional, pero sus ramas se extienden hasta el rock psicodélico, el jazz, el soul e incluso el dub. Llevada por la increíble voz de Carolina Oliveiros, la vibrante música del Combo Chimbita agita los corazones y alivia las almas. A menudo descritos como futuristas tropicales por su ambiciosa mezcla de tradiciones musicales ancestrales y experimentación de vanguardia, el grupo celebra la herencia espiritual de sus antepasados al tiempo que afirma su compromiso con las luchas contemporáneas contra el racismo y por los derechos de las personas LGBTQ+.

23.00 h: Fuegos artificiales con 1001 étoiles.

16 Uhr: Radio Convivencia live mit den jungen Reportern des IME in Capendu.

18:30 Uhr: Vernissage der Ausstellung « Le souffle de la Nature » mit Les abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, im Maison du Port. Vernissage der Ausstellung « 1,2,3…couleurs! » des Malclubs.

21.30 Uhr: Konzert mit Combo Chimbita (Kolumbien).

Dieses aus Kolumbien stammende und in New York ansässige Quartett hat seine musikalischen Wurzeln in der traditionellen Cumbia, aber seine Zweige reichen bis zum Psychedelic Rock, Jazz, Soul oder Dub. Die vibrierende Musik von Combo Chimbita, die von der unglaublichen Stimme von Carolina Oliveiros getragen wird, bewegt die Herzen und beruhigt die Seelen. Die Band wird wegen ihrer ambitionierten Mischung aus althergebrachten musikalischen Traditionen und modernsten Experimenten oft als tropische Futuristen bezeichnet. Sie zelebriert das spirituelle Erbe ihrer Vorfahren, während sie gleichzeitig ein engagiertes Wort im zeitgenössischen Kampf gegen Rassismus und für die Rechte von LGBTQ+-Menschen spricht.

23.00 Uhr: Feuerwerk mit 1001 Sternen.

