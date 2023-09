Zone de gratuité La Redonnerie Redon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Zone de gratuité La Redonnerie Redon, 21 octobre 2023, Redon. Zone de gratuité Samedi 21 octobre, 09h30 La Redonnerie Bienvenue à La Redonnerie, ici nous revalorisons des objets qui auraient pu partir en décheterie. La journée de gratuité au Café-atelier est une autre manière de consommer. Venez récupérer des objets de seconde-main qui peuvent être bichonné, réparé, adopté ! Prenez ce dont vous avez besoin. La Redonnerie 7 rue Briangaud 35600 Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu La Redonnerie Adresse 7 rue Briangaud 35600 Redon Ville Redon

