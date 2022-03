La Redadeg, course à pied solidaire Douarnenez, 24 mai 2022, Douarnenez.

La Redadeg, course à pied solidaire Douarnenez

2022-05-24 04:30:00 – 2022-05-24

Douarnenez Finistère Douarnenez

La Redadeg passera à Douarnenez le 24 mai 2022 à 4h47 du matin.

La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne.

https://www.ar-redadeg.bzh/

Douarnenez

