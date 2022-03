la Redadeg 35310 Mordelles, 20 mai 2022, Mordelles.

la Redadeg

du vendredi 20 mai au samedi 28 mai à 35310 Mordelles

La course de 2022 km, partie de Vitré le 20 mai, passera à Saint-Molf pour arriver à Vannes le 28 mai. La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne. Suivez ou réservez votre kilomètre et le parcours complet https://www.ar-redadeg.bzh/fr/actualites/article/redadeg-2022-depart-et-arrivee

35310 Mordelles 35310 Mordelles Mordelles Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00