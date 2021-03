La rédaction des coutumes en territoires AOF au regard de l’histoire de l’ordre coutumier français Événement en ligne, 18 mars 2021-18 mars 2021, Rennes.

La rédaction des coutumes en territoires AOF au regard de l’histoire de l’ordre coutumier français

Événement en ligne, le jeudi 18 mars à 15:00

### Organisation scientifique

Cette deuxième journée d’études est organisée par [**Sylvain Soleil**](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/sylvain-soleil), professeur à l’université de Rennes 1. Elle sera présidée par **Soazick Kerneis**.

### Programme

* « Les auteurs en vogue au début du XXe siècle sur la question de l’histoire du droit et du développement par stades de civilisation », **Sylvain Soleil** (université de Rennes I)

* « L’anthropologie de terrain et le récolement des coutumes », **Diamoi Joachim Agbroffi** (université de Bouaké) et **Livia Holden** (ERC-CHAD)

### Présentation

L’axe Théorie et histoire des systèmes juridiques de l’IODE poursuit ce jeudi 18 mars son nouveau projet de recherche qui explore la façon dont la rédaction des coutumes en Côte d’Ivoire (plus largement en Afrique-Occidentale française) a été pensée et conduite par les agents coloniaux français. Lorsqu’on examine la façon dont le colonisateur français a considéré les traditions des divers peuples colonisés au tournant des XIXe et XXe siècles, on perçoit assez vite que les démarches s’inscrivent dans une certaine interprétation de l’histoire du droit français. Puisque, pense le colonisateur, la rédaction des coutumes de France a entraîné leur réformation, puis l’émergence d’un droit commun coutumier qui, au moment de la Révolution et du Consulat, a formé, avec le ius commune, l’une des sources du code civil des Français, il semble envisageable de faire la même chose avec les coutumes de l’AOF. Le projet de recherche consiste à interroger la rédaction et les mutations des coutumes en AOF en fonction de la façon dont les agents de la colonisation percevaient et interprétaient les mutations de l’ordre coutumier français. Ce projet a vocation à se matérialiser sous forme de journées d’étude annuelles de 2021 à 2023 et d’une série d’articles publiés dans les revues à comité de lecture françaises et africaines et dans les revues internationales de droit comparé.

