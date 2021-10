Paris la Recyclerie île de France, Paris La Recyclerie: Préparer des fêtes plus locales et végétales la Recyclerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Dernier atelier d’un cycle de 4 pour apprendre à mieux manger pour la santé et la planète à la Recyclerie le 8 décembre à partir de 18h30 à 20h00. Manger bio, local, de saison, végétal, sans emballage et en direct producteur, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop transformé, sans engraisser les lobbys et tout ça en conscience, avec plaisir et convivialité… Euh… Par où commencer ? Ça fait beaucoup d’injonctions, une pile de contraintes plutôt qu’un sujet de détente… Je vous propose ce cycle pour essayer de concilier simplement et dans la bonne humeur une alimentation meilleure pour notre santé et pour la planète, sans culpabiliser ni cueillir des orties au dessus du périph ! > Pendant ce dernier atelier, venez aborder autrement vos préparatifs des festivités. Les repas traditionnels des fêtes de fin d’année sont rarement légers, pour notre estomac comme pour notre dette écologique : des portions énormes d’animaux gavés pour l’occasion, entourés de fruits exotiques et de gourmandises ultra-transformés. Voyons ensemble comment revoir les proportions, se faire plaisir avec des produits de qualité tout en faisant la part belle aux fruits et légumes de saison et préparations maison. Parce que la convivialité ne se mesure pas à la taille de la poubelle au 1er janvier ! ————————— Je suis Marion, j’anime des conférences et ateliers autour de l’alimentation responsable et le zéro déchet. Depuis bientôt 2 ans j’ai ajouté le sujet Bébé à mes préoccupations et je partage avec vous nos retours d’expériences ! Retrouvez moi sur Instagram @jalimente pour continuer la discussion ! Animations -> Atelier / Cours la Recyclerie 83 boulevard ornano Paris 75018

