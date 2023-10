Répare ta lampe à l’Atelier de REné La REcyclerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris Répare ta lampe à l’Atelier de REné La REcyclerie Paris, 21 octobre 2023, Paris. Répare ta lampe à l’Atelier de REné Samedi 21 octobre, 11h00 La REcyclerie Votre lampe préféré ne fonctionne plus ? Vous trouvez des pépites lumineuses en brocante mais ne savez pas les faire fonctionner ? À l’occasion de la 1ère édition des Journées Nationales de la Réparation, apprenez à réparer une lampe à l’Atelier de REné dans la joie et la bonne humeur avec Mouloud et Léonie. PS : Vous pouvez apporter votre propre lampe mais on en aura aussi sur place La REcyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/repare-ta-lampe-a-l-atelier-de-rene »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

La REcyclerie

Adresse: 83 boulevard Ornano
Ville: Paris

