Bienvenue à l’Atelier de REné 20 et 21 octobre La REcyclerie

L’Atelier de REné, qu’est-ce que c’est ?

Ici, on lutte contre l’obsolescence programmée : on répare du petit électroménager plutôt que de racheter. On partage des compétences et des outils de l’objethèque. On bricole dans un espace adapté.

Venez nous rencontrer !

La REcyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

©Didier-Echelard