Vienne Exposition Art Récup : tout est ressource ! La Recyclerie Naintré, 6 décembre 2023 09:00, Naintré. Exposition Art Récup : tout est ressource ! 6 – 9 décembre La Recyclerie Gratuit Venez découvrir les créations de nos artistes et artisans locaux, qui créent à partir de matériaux de récupération.

A cette occasion la recyclerie recevra :

La Cantoch’ – Dimitri Canteau – Sculpture

Gaby Artiste Peintre – Peinture

Ho Brins d’idées. – Textile Upcyclé

Cuivres Ho Naturel – Sculpture

Ouvert du 6 au 9 décembre (10h-12h30 et 13h-18h) avec un vernissage le 6/12 à partir de 18h. La Recyclerie 10 rue Denis Papin 86530 Naintré

Catégories d'Évènement: Naintré, Vienne

