Vienne Fête de la Recyclerie La Recyclerie Naintré, 14 octobre 2023, Naintré. Fête de la Recyclerie Samedi 14 octobre, 10h00 La Recyclerie Pour les 1 an de sa recyclerie, le Ressort organise une fête avec diverses animations : grand déballage, visites des ateliers, dégustations…

Samedi 14 octobre de 10h à 18h, à la recyclerie (10, rue Denis Papin)

Samedi 14 octobre de 10h à 18h, à la recyclerie (10, rue Denis Papin)

Restauration sur place. La Recyclerie 10 rue Denis Papin 86530 Naintré

