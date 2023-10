Repair café La Recyclerie de La Noue Bagnolet Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis Repair café La Recyclerie de La Noue Bagnolet Bagnolet, 22 octobre 2023, Bagnolet. Repair café Dimanche 22 octobre, 14h00 La Recyclerie de La Noue Bagnolet Venez avec votre petit électroménager endommagé pour apprendre à le réparer ! Vous serez accompagné d’un professionnel qui vous guidera pour donner une seconde vie à votre objet. La Recyclerie de La Noue Bagnolet 45 rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 La Noue Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Creative Commons #PhilippeCPhoto

