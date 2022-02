La récup, donner une seconde vie aux objets Bréville-les-Monts, 30 mars 2022, Bréville-les-Monts.

La récup, donner une seconde vie aux objets Bréville-les-Monts

2022-03-30 14:00:00 – 2022-03-30 18:00:00

Bréville-les-Monts Calvados Bréville-les-Monts

Je suis une créatrice d’objets que je récupère ça et là. Je fabrique des coussins, des sacs, des pochettes avec des morceaux de tissus vintages, anciens, des monogrammes, de la dentelle, des boutons, des napperons. Quand je trouve un objet insolite (un appareil photo, un pressoir, une moulinette, un rabot…) je le transforme en lampe, je réalise aussi des abats jours avec des publicités anciennes ou du grillage…. Tous ce que je peux transformer afin de donner une seconde vie aux objets et éviter de les retrouver à la déchetterie car ils ne semblent plus à la mode où parce que les gens ne savent pas quoi en faire. J’invite les personnes à me déposer des objets ou autres dont ils ne veulent plus. C’est ma matière première. Et puis je suis nostalgique de ce que fabriquaient nos anciens, de la qualité et des objets oubliés. Je vous invite à découvrir ma boutique atelier car je fabrique sur place mes créations.

laeti.leveque@yahoo.fr +33 6 15 14 61 13 https://espritdaujourdhui.com/

