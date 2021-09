La récréation au Quai du Roi Quai du Roi, 22 septembre 2021, Orléans.

Profitez de l’espace Récréation avec le parc d’attractions pour marionnettes, la ferme pédagogique avec les authentiques habitants de la bassecour et de nombreuses autres animations. Le canal se mettra aux couleurs du Festival de Loire et accueillera une programmation nautique tout au long des 5 jours. Profitez du spectacle, assis sur un transat, ou embarquez sur un bateau pour une balade fluviale. Deux guinguettes vous attendent tous les jours pour vous restaurer ou déguster un verre dans un décor totalement scénographié. Tous les soirs du côté de la Capitainerie, venez participer à la baloche sur l’espace musette. **Manipuloparc** – Compagnie Le Montreur Premier et unique parc d’attractions pour marionnettes, il permet aux petits comme aux grands de devenir marionnettistes. **Accrovoile** – Compagnie Lez Accros L’accrovoile permet grâce à la technologie du 21ème siècle de grimper dans un trois-mâts à 8 mètres de haut en toute sécurité. Dans l’esprit du théâtre participatif, le public devient acteur : grimper, ferler, rendre un ris, chacun éprouve son pied marin… et retrouve l’essentiel des gestes des gabiers des grands voiliers. **Espace jeux du XIXème siècle** – Ludodrix Animation ludique autour du thème des bateaux et de la fin du XIXème et du début du XXème siècle (jeux de table en bois géants, ateliers de découpages sur le thème de la mer et des vacances, jeux de quille, jeux de croquet, volant, diabolo…). **La ferme Dovahkiin** Ferme itinérante du Chaineau : une ferme pédagogique ouverte pour (re)découvrir les authentiques habitants d’une basse-cour. **Réalisation collective d’une oeuvre florale** – La fée crochette Réalisation collective d’une oeuvre florale. Elle prendra la forme d’une composition de grandes fleurs recyclées mesurant entre 1,50 m et 1,80 m de haut qui seront plantées au milieu du canal sur la plate-bande d’herbe face au quai.

Entrée libre

Dans le cadre du festival de Loire

Quai du Roi Quai du Roi Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00