La Récréathiv’ fait sa braderie ! Thiviers, 11 décembre 2021, Thiviers.

La Récréathiv’ fait sa braderie ! La Récréathiv’ 4 Rue Pierre Sémard Thiviers

2021-12-11 09:30:00 – 2021-12-11 16:30:00 La Récréathiv’ 4 Rue Pierre Sémard

Thiviers Dordogne Thiviers

­Braderie de Noël : ventes au poids, articles de puériculture, sans oublier les crêpes et les boissons.

Nous souhaitons cette braderie, joyeuse et festive, une occasion de découvrir la recyclerie et de faire de bonnes affaires.

larecreathiv

La Récréathiv’ 4 Rue Pierre Sémard Thiviers

