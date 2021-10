Paris La Petite Halle île de France, Paris La Récré + LORD$ La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

La Récré + LORD$ La Petite Halle, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 21h à 0h

gratuit

La Récré et LORD$ à la Petite Halle le vendredi 15 Octobre ! La Récré : Émile Sornin, claviériste connu pour avoir sorti plusieurs albums sur Born Bad Records ou encore The Sound Of Salvation sous son alias de “rock baroque” Forever Pavot, a rencontré CédricLaban, batteur d’Isaac Delusion et de Forever Pavot, il y a 15ans lors d’un concert d’Iron Maiden à Bercy. Cette rencontre a donné lieu au projet LaRécré, avec un premier EP self-titled paru sur BMM Records en avril 2019. Apportant un vent nouveau sur la scène jazz française, cet EP présentait un jazz hybride et décontracté, à mi-chemin entre tradition et modernité. Cela fait depuis juin que La Récré teasent leur nouvel EP, avec les singles L’An 2000 et Banger, enregistrés à Paris au Studio Mastoïd. On y retrouve des sonorités que les deux musiciens qualifient de “punk-jazz”, de par leur manière de composer, plus “bordélique” que les autres musiciens de jazz. Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

