Le Cabaret de la Récré ! La Récré des Papilles Limoges, 9 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 19h à 22h.

Venez assister à un spectacle déjanté 100% improvisation au restaurant la Récré des Papilles sur le thème du Cabaret !

Réservation obligatoire par téléphone (en lien)..

La Récré des Papilles Place Paul Parbelle

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 7pm to 10pm.

Come and enjoy a crazy 100% improv show at La Récré des Papilles restaurant on the theme of Cabaret!

Reservations required by phone (link).

De 19:00 a 22:00 horas.

¡Ven a disfrutar en el restaurante La Récré des Papilles de un espectáculo loco 100% improvisado sobre el tema del Cabaret!

Reserva previa por teléfono (enlace).

Von 19:00 bis 22:00 Uhr.

Erleben Sie eine verrückte Show aus 100% Improvisation im Restaurant La Récré des Papilles zum Thema Cabaret!

Reservierung per Telefon erforderlich (Link).

