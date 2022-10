LA RÉCRÉ DES FAMILLES – SPÉCIALE HALLOWEEN Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer Pour fêter Halloween, après-midi récréative pour les enfants avec de nombreux stands pour s’amuser en famille : jeux Bretons, jeux de société géants, pêche à la ligne, maquillage, photos surprises, ateliers créatifs … Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! De quoi gagner plein de bonbons.

Et pour marquer l’évènement, les enfants sont invités à enfiler leurs effrayants déguisements : sorcières, fantômes, citrouilles, monstres en tous genres…

Rendez-vous sous les halles du marché de Piriac de 15h à 17h30.

Animation gratuite. +33 2 40 23 51 42

