La reconversion professionnelle : un cheminement intérieur Aix-en-Provence, 11 février 2023, Aix-en-Provence .

2023-02-11 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-11 12:15:00 12:15:00

Et si on mettait un peu de légèreté dans notre questionnement professionnel ?

Et si on partageait nos doutes et nos aspirations dans un cadre confidentiel et bienveillant ?

Et si on se reconnectait à nos envies profondes ?



Un atelier de 3 heures d’espaces créatifs pour :

• Aller visiter nos croyances limitantes sur la Reconversion Professionnelle

• Explorer nos ressources facilitantes pour impulser le passage à l’action

• Partager nos expériences qui s’inscrivent dans un cheminement commun

• S’appuyer sur notre intuition et notre ressenti corporel pour alléger le mental



Besoin d’être re-boosté.e.s ? Rechargement des batteries assuré ! De quoi s’agit-il : Cercles de parole, écriture intuitive, danse libre.

À travers cet atelier, nous partagerons des pistes que j’ai personnellement exploitées afin de dépasser mes propres peurs et de me challenger…



// Matériel nécessaire //

Au choix : un coussin, une couverture, un zafu ou un plaid pour s’asseoir sur le sol pendant les cercles de parole

Des vêtements confortables pour les exercices d’expression corporelle, à réaliser pieds nus ou en chaussettes

Un carnet de notes et un stylo pour l’écriture intuitive

Une bouteille d’eau



Places limitées à 10 personnes.

