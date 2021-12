La Reconstruction de Caen Caen, 11 juin 2022, Caen.

La Reconstruction de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 16:00:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen Calvados

La reconstruction de Caen s’inscrit dans la grande ambition modernisatrice de la reconstruction française, celle de la création d’une cité fonctionnelle et esthétique, tenant compte des témoignages du passé comme des nécessités du présent.

Avec ses espaces urbains de qualité et son architecture à la fois moderne et simple, lisible et harmonieuse, elle s’intègre naturellement dans le patrimoine de la ville.

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque selon législation en vigueur.

La reconstruction de Caen s’inscrit dans la grande ambition modernisatrice de la reconstruction française, celle de la création d’une cité fonctionnelle et esthétique, tenant compte des témoignages du passé comme des nécessités du présent…

La reconstruction de Caen s’inscrit dans la grande ambition modernisatrice de la reconstruction française, celle de la création d’une cité fonctionnelle et esthétique, tenant compte des témoignages du passé comme des nécessités du présent.

Avec ses espaces urbains de qualité et son architecture à la fois moderne et simple, lisible et harmonieuse, elle s’intègre naturellement dans le patrimoine de la ville.

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque selon législation en vigueur.

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen

dernière mise à jour : 2021-12-13 par