La reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: 76200

Dieppe

La reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale Dieppe, 17 juin 2022, Dieppe. La reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale Dieppe

2022-06-17 12:45:00 12:45:00 – 2022-06-17

Dieppe 76200 Conduite de la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’aux années 1970, la reconstruction a marqué l’architecture et l’urbanisme dieppois.

Nous lèverons un pan de cette histoire sur l’un de ses sites emblématiques : l’ancien bassin Bérigny Conduite de la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’aux années 1970, la reconstruction a marqué l’architecture et l’urbanisme dieppois.

Nous lèverons un pan de cette histoire sur l’un de ses sites emblématiques : l’ancien bassin Bérigny dvah@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 62 79 Conduite de la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’aux années 1970, la reconstruction a marqué l’architecture et l’urbanisme dieppois.

Nous lèverons un pan de cette histoire sur l’un de ses sites emblématiques : l’ancien bassin Bérigny Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: 76200, Dieppe Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement 76200

Dieppe Dieppe 76200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

La reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale Dieppe 2022-06-17 was last modified: by La reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale Dieppe Dieppe 17 juin 2022 76200 dieppe

Dieppe 76200