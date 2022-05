La reconquête de la rivière Nièvre par le castor – Présence et conflits Dompierre-sur-Nièvre, 2 juillet 2022, Dompierre-sur-Nièvre.

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-07 23:00:00

EUR Le castor s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique de reconquête de territoires qu’il occupait autrefois mais desquelles il a été exterminé. Peu à peu, il remonte les cours d’eau et fait parler de lui. De nouveaux barrages sont construits, des traces de dents sont visibles sur certains troncs et c’est une bonne nouvelle pour l’écosystème et son fonctionnement. Cependant, le retour de cet animal emblématique n’est pas sans causer quelques problèmes aux riverains et exploitants : parcelles inondées, arbres fruitiers abattus, etc.

Il est donc nécessaire de comprendre comment le castor fonctionne pour pouvoir vivre à ses cotés et cohabiter car ce n’est qu’au travers du partage de notre environnement avec les autres être vivants que nous pourrons construire un avenir durable.

Venez découvrir le castor nivernais et les traces qu’il laisse sur son passage !

