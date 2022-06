La reco du Tour avec la Bicicleta Ravito

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-05 La Bicicleta Ravito, lieu hybride dédié à la petite reine, à Souillac, organise « La reco du Tour »(de France) : roulez sur le même circuit que les pros du contre la montre du 23 juillet Lacapelle-Matival -> Rocamadour.

Boucle au départ et à l’arrivée de La Bicicleta Ravito. 117 km et 1550 m D+ sorties@labicicletaravito.com +33 6 83 73 12 96 La Bicicleta Ravito dernière mise à jour : 2022-05-31 par

