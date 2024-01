« La Recherche : quels métiers ! » avec Fred, émission l’Esprit Sorcier TV En ligne Rennes, lundi 19 février 2024.

Pas toujours besoin d’avoir BAC+10 pour contribuer à la recherche ! Fred et la Petite Voix nous emmènent découvrir la diversité des métiers à l’œuvre dans les laboratoires de l’Université de Rennes. Lundi 19 février, 21h10 2

Du 2024-02-19 21:10 au 2024-02-19 23:10.

Pour contribuer à la recherche, on peut devenir enseignant.e-/chercheur.euse bien sûr, mais aussi personnel d’appui, indispensable au bon fonctionnement de la science… Du soufflage de verre à la communicante en passant par les expert.es de la microscopie, de la gestion ou de la logistique, une large diversité de métiers se cache dans les laboratoires de l’Université de Rennes.

Fred a envoyé la Petite Voix de l’Esprit Sorcier découvrir les femmes et les hommes qui exercent ces métiers passionnants, questionnés sur le plateau de l’émission par cinq lycéennes et lycéens apprentis sorciers.

Animée par Fred, l’émission alterne entre de courts reportages sur cinq projets soutenus par l’Agence nationale de la recherche, et l’intervention en plateau des équipes qui les portent, venues parler de leur métier et de leur parcours de formation.

À suivre sur la chaîne gratuite L’Esprit Sorcier TV les lundi 19 et vendredi 24 février (box Bouygues, Free, Orange) à 21h10 et sur YouTube à partir du lendemain.

