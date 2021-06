Estrées-Saint-Denis Station Deleplanque - Chez Saaten Union Estrées-Saint-Denis, Oise La recherche en marche face à la jaunisse de la betterave Station Deleplanque – Chez Saaten Union Estrées-Saint-Denis Catégories d’évènement: Estrées-Saint-Denis

Oise

La recherche en marche face à la jaunisse de la betterave Station Deleplanque – Chez Saaten Union, 19 juin 2021-19 juin 2021, Estrées-Saint-Denis. La recherche en marche face à la jaunisse de la betterave

Station Deleplanque – Chez Saaten Union, le samedi 19 juin à 10:00

Faites connaissance avec la jeune équipe du semencier Deleplanque, au sein de la station de recherche MODEFY. Le groupe Deleplanque, pleinement engagé auprès de la filière betterave, est au cœur du programme de recherche MODEFY consacré à la jaunisse virale de la betterave sucrière. Tous les leviers sont mis en œuvre pour proposer rapidement les solutions aux betteraviers. Elles seront génétiques, agronomiques et agro-écologiques. Vous apprendrez beaucoup sur les pucerons vecteurs de la maladie et les travaux menés par nos équipes sous serres et en plein champ.

Accès libre

Découverte du programme MODEFY au sein de la station de recherche Deleplanque : enjeux, axes de recherche et expérimentations sur site Station Deleplanque – Chez Saaten Union 163 avenue de Flandre 60190 Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Estrées-Saint-Denis, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Station Deleplanque - Chez Saaten Union Adresse 163 avenue de Flandre 60190 Estrées-Saint-Denis Ville Estrées-Saint-Denis lieuville Station Deleplanque - Chez Saaten Union Estrées-Saint-Denis