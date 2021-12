Lille Maison des Associations de Lille Lille, Nord La recherche en biochimie : 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La recherche en biochimie : 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée Maison des Associations de Lille, 6 janvier 2022, Lille. La recherche en biochimie : 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée

Maison des Associations de Lille, le jeudi 6 janvier 2022 à 17:30

Dans le cadre des conférences CLIO proposées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence » _**La recherche en biochimie : 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée**_ » est proposée par le **Pr Philippe ROUSSEL**. **La réservation en ligne est obligatoire (Places limitées).** [**S’inscrire en ligne**](https://conferenceclio-06012022.eventbrite.fr) Vous recevrez votre billet nominatif par email. Il faudra le présenter à l’entrée de la conférence (imprimé ou numérique) L’entrée est **gratuite** et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. La présentation d’un **pass sanitaire valide** à l’entrée du bâtiment et le **port du masque** pendant la conférence sont obligatoires.

Gratuit, réservation en ligne obligatoire

Conférence CLIO sur l’histoire de la Médecine Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T17:30:00 2022-01-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison des Associations de Lille Adresse rue Jean Bart 59000 Lille Ville Lille lieuville Maison des Associations de Lille Lille