La recherche de la recherche – Giordano Martone Marseille 5e Arrondissement, 7 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

La recherche de la recherche – Giordano Martone Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol Marseille 5e Arrondissement

2022-04-07 – 2022-05-07 Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

L’exposition présente les parcours créatifs de Giordano Martone entre 1981 et 2021 ; elle est divisée en plusieurs sections : Les tissus de la mer – Instruments de musique – Peintures en relief – Paysages – Développement – Béquilles – La beauté des femmes – Donne-moi un marteau – Pendant le Corona virus.



Giordano Martone (qui signe ses œuvres Giordano) est né à Naples, où il vit aujourd’hui et où il a son atelier (Arte e Dintorni).



Diplômé en chimie, il a commencé très jeune sa recherche artistique comme autodidacte, s’initiant à différentes techniques.

Outre de nombreux tableaux à l’huile, des aquarelles et des compositions mixtes, il est aussi auteur de collages, de sculptures et d’installations.



Vernissage jeudi 7 avril à 18h30 en présence de l’artiste.

Retrouvez les oeuvres de Giordano Martone, du 7 avril au 7 mai, à l’Institut Culturel Italien.

http://www.iicmarsiglia.esteri.it/

L’exposition présente les parcours créatifs de Giordano Martone entre 1981 et 2021 ; elle est divisée en plusieurs sections : Les tissus de la mer – Instruments de musique – Peintures en relief – Paysages – Développement – Béquilles – La beauté des femmes – Donne-moi un marteau – Pendant le Corona virus.



Giordano Martone (qui signe ses œuvres Giordano) est né à Naples, où il vit aujourd’hui et où il a son atelier (Arte e Dintorni).



Diplômé en chimie, il a commencé très jeune sa recherche artistique comme autodidacte, s’initiant à différentes techniques.

Outre de nombreux tableaux à l’huile, des aquarelles et des compositions mixtes, il est aussi auteur de collages, de sculptures et d’installations.



Vernissage jeudi 7 avril à 18h30 en présence de l’artiste.

Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-21 par