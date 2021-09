Guérande Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique La recette du Chef – Sylvain Gouin Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

La recette du Chef – Sylvain Gouin Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande, 7 octobre 2021, Guérande. La recette du Chef – Sylvain Gouin

Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande, le jeudi 7 octobre à 15:30

Le chef Sylvain Gouin, du restaurant l’Auberge du Haut-Marland à Saint-André-des-Eaux, vous propose d’assiter à une démonstration culinaire. Plus d’infos : [Programme Saveurs D’Octobre 2021 (calameo.com)](https://fr.calameo.com/read/0006670651509eb84ba24) Le chef Sylvain Gouin, du restaurant l’Auberge du Haut-Marland à Saint-André-des-Eaux, vous propose d’assiter à une démonstration culinaire. Plus d’infos : Programme Saveurs D’Octobre 2021 (cal… Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T15:30:00 2021-10-07T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Adresse Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande