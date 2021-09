Guérande Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique La Recette du Chef – Jérémy Coirier et Maugan Bizot Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

La Recette du Chef – Jérémy Coirier et Maugan Bizot Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande, 28 octobre 2021, Guérande. La Recette du Chef – Jérémy Coirier et Maugan Bizot

Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande, le jeudi 28 octobre à 15:30

Dans le cadre des Saveurs d’Octobre, Jérémy Coirier et Maugan Bizot, chef de cuisine adjoint et chef de partie du restaurant le Castel Marie-Louise à La Baule, vous propose d’assister à une démonstrations d’astuces culinaires. Participation libre. Plus d’infos : [Programme Saveurs D’Octobre 2021 (calameo.com)](https://fr.calameo.com/read/0006670651509eb84ba24) Dans le cadre des Saveurs d’Octobre, Jérémy Coirier et Maugan Bizot, chef de cuisine adjoint et chef de partie du restaurant le Castel Marie-Louise à La Baule, vous propose d’assister à une démons… Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Adresse Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Chapelle Saint-Michel 44350 Guerande Guérande