Portes ouvertes de l’atelier – Formation à la réparation La Rebooterie Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Portes ouvertes de l’atelier – Formation à la réparation Samedi 21 octobre, 11h00 La Rebooterie

Pour son 3° anniversaire et à l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, la Rebooterie vous invite à venir découvrir ou redécouvrir ses activités : visite de l’association, rencontres avec des personnes bénévoles, musique, goûter des 3 ans, braderie de PC fixes reconditionnés et autres surprises…

La Rebooterie œuvre pour l’entraide et la solidarité entre les personnes. Nous privilégions donc la formation et l’autoformation pour réparer et utiliser nos outils numériques en s’appuyant sur les savoirs de chacune et chacun. Nous mettons en place:

des formations individuelles et collectives pour dépasser nos problèmes avec ces outils et adopter une démarche éco-responsable du numérique.

La Rebooterie 29 bis avenue des Mazades 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

La Rebooterie