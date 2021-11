Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre La réalité virtuelle débarque à la médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Samedi 7 avril prochain, venez en famille ou entre amis découvrir la réalité virtuelle à la médiathèque Jean Jaurès. Cette journée d’inauguration permettra à tous, d’expérimenter gratuitement ce nouveau service même pour ceux qui ne sont pas inscrits à la médiathèque ! Une seule condition : avoir plus de 12 ans ! Au plaisir de vous rencontrer cette journée ! Renseignements au 03 86 68 48 50

Entrée libre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

